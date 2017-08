Kohe algaval kooliaastal kohtavad paljud Tallinnas liiklejad peale tavapäraste ummikute ka mitut suurt tee-ehitust, mis ei saa 1. septembriks kindlasti valmis.

„See aasta on kõikides ehitusvaldkondades hästi, ka tsiviilehituses. Paljude sõnul meenutab praegune olukord juba buumiaega,” ütleb Tallinna kommunaalameti ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu, et ehitus on tänavu saanud sisse hoo, mida ei saa enam pidama.

Kurikuulsaim umbsõlm on tõenäoliselt Haabersti ristmik, mida veel aasta aega ümber ehitatakse.