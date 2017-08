Indias kuulutati täna välja kohtuotsus isehakanud guru Ram Rahim Singhile (50), kes läinud reedel mõisteti süüdi vägistamises. Otsuse järgi peab mees järgnevad kümme aastat vanglas veetma.

Pärast süüdimõistvat otsust puhkesid riigis rahutused, mille tagajärjel on hukkunud juba 38 inimest, vahendab BBC. Kardetakse, et rahutused teravnevad pärast karistuse määramist veelgi. Juba on India meedia teatel Singh'i toetajad süüdanud kaks veokit.

Ram Rahim Singhi vigastatud järgia (AFP / Scanpix)

Mees täna kohtusse ei ilmud - rahutuste eskaleerumise hirmus saabusid kohtunikud ise Rohtaki vanglasse, kus Singh viibib.

Erakorraline valmisolek on tänaseks antud nii India sõjaväele kui sealsele politseile.

Sekti Dera Sacha Sauda liider Ram Rahim Singh (AFP / Scanpix)

Ram Rahim Singh on vastuoluline sektiliider, kel on üle maailma ligi 60 miljonit järgijat.

Sekti Dera Sacha Sauda liider Ram Rahim Singh (AFP / Scanpix)

Lisaks vägistamisele tegelevat guru ka oma järgijate kastreerimisega, et nood sel moel jumalale lähemale saaksid.