Kuigi alternatiivravil põhinevatel toodetel ja teenustel hoiavad Eestis ametid silma peal, ei saa tegelikult kõiksuguste ravitsejate ning tervendajate tegevust piirata, sest seegi arvatakse Eestis demokraatlike vabaduste hulka seni, kuni see kellelegi tervisele otseselt ohtlik ei ole.

“Üldjuhul on aga Eesti demokraatlik riik, kus inimeste tegevusvabadust, kui selle tegevusega ei seata ohtu teiste inimeste elu ja tervist, ei piirata,” ütles terviseameti kommunikatsioonijuht Iiris Saluri ERR-ile.

“Aga arvestada tuleb ka sellega, et me elame demokraatlikus riigis, kus igaühel on õigus teha oma valikuid ja vastutada nende eest,” lisas ta.

Pärast seda, kui ilmus artikkel “Eneseabi ja esoteerikaga tegelevad ettevõtted teenivad kuuekohalist kasumit”, pöördus ajakirjaniku poole lugeja, kes rääkis, kuidas tema sõber läks oma seljapõletikku ravima tuttava “uhuu-arsti” juurde, kes andis tollele “suhkruterakesi”, mille peale sõbral olevat “momentaalselt” paremaks läinud.

Võiks arvata, et eespool käsitletud toodete ja teenustele on soodsa pinnase loonud Eestis telekanal TV3, mis on olnud altis konkurentidest enam näitama kõiksuguseid para- ja pseudoteadustega seotud saateid.