„Meil on olnud koosolekuid ja oleme korduvalt käinud vallas rääkimas, et valgustus kahjustab laste ja õpetajate silmi, kuid lahendust ei paista kusagilt,” nentis algkooli õppejuht Sirje Hanikat.

Algklasside valgustiheduseks on ette nähtud 300 luksi, kuid Kose gümnaasiumis tehtud mõõtmistel ulatus valgustihedus kohati 1000 luksini.

Probleem puudutab kõiki kümmet klassiruumi, kus valgus jaotub ebaühtlaselt – osa klassiruumi on varjus, aga teises osas on valgus nii ere, et paberilt peegeldudes häirib silmi.