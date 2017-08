Suitsu oli kaugele näha. Esimene päästemeeskond jõudis kohale juba kümmekond minutit pärast teate saamist, kuigi sündmuskohale tuli minna läbi tiheda metsa. Lääne päästekeskuse pressiesindaja Rain Põllu ütles Õhtulehele, et deltaplaan hävis täielikult tules.

Õhusõiduk süttis, kuid kas juba õhus või maapinda tabades, ei osanud politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Andra Jundas tund pärast õnnetust veel öelda. Küll sai vahetult enne lehe trükkiminekut selgeks, et õnnetuses hukkus 39aastane naine ja 58aastane mees.

Eesti erapilootide liidu president Priit Palumaa tõdeb, et motodeltaplaan võis põlema minna ka õhus. „Kütus võib mingil põhjusel tiiva süüdata. See ei ole küll kergestisüttivast, kuid siiski põlevast materjalist. On ju mootoril olemas bensiinipaak ja summuti. Igaüks motodeltaplaaniga lennata ei tohi, selleks peab olema läbitud ultralight klassi kursused. Minu teada oli viimane eestlane, kes motodeltaplaaniga hukkus filmimees Olav Neuland,“ tõdeb ta.

Palumaa sõnul ei ole motodeltaplaan siiski ohtlikum kui ükskõik milline teine motoriseeritud sõiduvahend.

Kuusikul aktiivselt tegutseva osaühingu Aerosport juhatuse liige Sergei Ustinov ütles Õhtulehele, et hukkunud ei olnud tema klubi inimesed. Ka on Aerospordis tegevad motovarjurid mitte motodeltaplaani huvilised.

Olav Neuland kukkus deltaplaaniga alla 2005. aasta mais. Ta tõusis õhku Piibe maantee varulennuväljalt ning õnnetuse põhjustas tiivanurka hoidva trossi katkemine. Sama aasta juunis hukkus Leedus toimunud võistluste ajal ka Eestist pärit deltaplanerist Sergei Titov.

Eesti hobilennunduses on raskeid õnnetusi olnud teisigi. 2004. aasta mais hukkus Tapa lennuvälja lähistel lubatud kiirust ületanud ja keerukaid pilotaažielemente teinud purilennuk L-13 piloot. Lennumasin purunes õhus ja piloot jõudis lagunevast masinast välja hüpata.

2004. aastal kukkus Valgamaal Palupera vallas Astuveres alla kopter R-44, milles hukkus kopterit juhtinud Peedu Ventsel. Tegu oli öise aja ka keerulise ilmastikuga. 2005. aasta aprillis kukkus Viljandi lennuvälja kohal alla liiga madalal manöövreid teinud purilennuki juht Ville Ilus.