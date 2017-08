Kihnu rahvamajja kogunes reedel ligi 900 inimest, kelle seas oli nii kohalikke kui ka mandrilt tulnuid. Üheksa paiku alanud kontserdil tervitasid pidulisi kohalikud tantsutüdrukud lendlevate seelikute, rivitantsu ja The Suni rokkmuusika tantsukavaga. Rahvas läks kohe käima ja elas hõisete ning aktiivse plaksutamise saatel kaasa. Õhtulehe ajakirjaniku juurde tuli 90ndatest aastatest pärit Meie Meele ajalehega fänn, kes näitas lehte, kus blond Tanel Padar esikaanel, ja ütles, et ootab, kui solist jooksmast tagasi tuleb, ja küsib siis sinna peale autogrammi.

„Sellistel hetkedel on vaja endale ja möödunule mõelda,“ sõnab Tanel Padar pärast The Suni reedest kontserti Kihnu saarel. Selle sõuga pani ansambel punkti oma 15 tegutsemisaastale, et edasi rokkida uute kooslustega.

Esitusele tulid läbisegi vanemad ja uuemad hitid, terve saal tantsis ja laulis ega hoidnud end tagasi. Pidu ja muusikute esitus oli hea ning Padar tänas lugude vahel publikut kaasaelamise eest. Tund ja kakskümmend minutit kestnud rokisõu jooksul andis ansambel publiku nõudmise peale paar lisalugu ja lõpetas kontserdi hitiga “Welcome to Estonia”. Kõik paistis ajaliselt paigas ja bänd kauemaks lavale ei jäänud. Kui mõni lootis, et ehk esitatakse mõni lugu koos saalis kaasa elanud ja õlut rüübanud Kihnu Virvega, siis seda ei juhtunud. Ei tulnud ka järelpidu, sest enamik bändiliikmeid lahkus saarelt kohe pärast esinemist.

Kohe kui muusikud lavalt maha astusid ja tagatuppa läksid, kogunesid fännid neid ukse taha ootama. Kes soovis ühispilti ja kes Tanel Padarilt autogrammi. Nii mõnigi oli ostnud mälestuseks bändi särgi. Esimesena näitasid nägu heas tujus Danel Pandre ja Tarvo Valm, kes rõõmsalt intervjuusid andsid ja ühispiltidel poseerisid. Samal ajal ronisid Tanel Padar ja Tomi Rahula lavataguse ruumi aknast välja ja hiilisid ööpimeduses sadama poole, et kiirelt saarelt lahkuda. Järgmisel päeval oli ootamas ju uus esinemine. Hämmingus inimestele jäi esialgu mulje, et Padar fännidega saarel ei suhtlegi. Pikalt pead norgu ei lastud ja pidu käis rahvamajas edasi hommikutundideni.

900 inimese seas rokkis Kihnus ka tuntud kirjamees Contra. (Teet Malsroos)

Padari sõnul kohtus ta fännidega õues, tagasiteel sadamas ja laeval. “Jagasin autogramme ja tegime pilte. Ma olen alati võtnud hetke, et hinge tõmmata ja riideid vahetada,” sõnas mees järgmisel päeval, et pidi kiirelt lahkuma, kuna neid oli laev koos meeskonnaga sadamas ootamas.

“Kõik, kes on minuga pilti tahtnud, on 15 aasta jooksul seda kindlasti teha jõudnud. Ma ei ole kuhugi kadunud fännide jaoks,” kinnitas Padar, et nemad on tema jaoks sama olulised kui tema nende jaoks.

“Eilne kontsert on minu jaoks üks emotsionaalsemaid ja sellistel hetkedel on vaja endale ning möödunule mõelda. Sellest saavad ka tõelised fännid aru, sest aastatega on nad mind tundma õppinud,” lisas palavalt armastatud muusik, et ootab juba uusi ja põnevaid kohtumisi kõikide oma fännidega.