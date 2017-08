Harvey jõudis maale reede hilisööl Corpus Christi lähedal neljanda kategooria orkaanina. Rängemini sai kannatada väike, vaid 7000–10 000 elanikuga Rockport. Omal ajal lihakaubandusega kuulsust kogunud linnake on nüüd vaeste inimeste asuala. „Torm virutas meile otse nina pihta. Meil pole kellelgi raha ega jõudu siit põgeneda,“ ütlesid elanikud ajakirjanikele, kui orkaan oli üle käinud ja nad oma õuduseööst laupäeval rääkisid.

MAJAD MAATASA: Rockport pärast Harvey rünnakut. (AFP / Scanpix)

Pooled linna elanikud olid evakuatsioonile eelistanud paigalejäämist. „Algul kolisin majast autosse, kuid kui 215 kilomeetrit tunnis puhuv tuul selle maast lahti tõstis, kobisin ulu alla tagasi. Õnneks ei saanud hoone suurt viga, kuigi värisesin öö läbi unetult voodis. Kaht naabermaja aga enam ei ole,“ kirjeldas üks neist.

„Abi ei saanud ka kusagilt kutsuda, mobiiltelefoniühendus kadus kogu linnast.“

Kopteritega suudeti merelt päästa 18 inimest, kes jäid lainete meelevalda oma paatidel.

Texases möllavad ka tornaadod

Poolesaja kilomeetri kaugusel sisemaal Victoria linnas täheldati samuti väga olulist kahju. Järgmisena võttis Harvey ette Houstoni, areaalis elab 6,5 miljonit inimest. Võimud loobusid esialgsest plaanist evakueerida kõik elanikud tiheasustusega alalt, kuid lahkuda paluti kõigil neil, kes elavad Fort Bendi maakonna kahe suurema jõe äärealadel. Maakonnas on möllanud ka vähemalt kaks tornaadot. Päästetööde eest vastutav piirkonna asešerif teatas, et ta auto tõsteti maanteelt ära, kuid olulist viga ta ei saanud. Küll hävitas sama tornaado poolsada elamut.

„Kõik ei ole sugugi möödas. Me ootame meeletut sadu võib-olla isegi neljal-viiel päeval,“ ütles Houstoni linnapea Sylvester Turner telesaates „Good Morning America“.

Ta möönis, et endiselt segavad päästetöid tugevad tuuled ja veemassid, mis on läbi lõiganud olulisi maanteid. Paljudes kohtades on kuivale maale, suisa maanteile roomanud alligaatorid, kellele ei meeldi kiire tõusuvesi. Inimesi on hoiatatud, et nad neid torkima ei läheks. Houstonis lendas kull tuule eest varju taksosse ja keeldus tormi kartes juhi jõupingutusist hoolimata lahkumast.

Päästemeeskondadele toodi appi 1800 sõdurit. Võimude hinnangul võib mõni Texase piirkond veel pikki kuid elamiskõlbmatu olla. President Donald Trump valmistub lendama Texasesse pärast seda, kui teda hoiatas senaator Chuck Grassley, kes tuletas meelde, kuidas omal ajal president Goerge W. Bush oma mainet hävitas, jättes New Orleansi laastanud hiigelorkaani Katrina 2005. aastal tähelepanuta.