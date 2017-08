Kahe lapse ema Mavis L. Wanczyk, tagasihoidlik töötaja Mercy tervisekeskuse vastuvõtuosakonnas Massachusettsi Chicopee väikelinnas, ei olnud üllatunud, kui tema koduõue läinud nädala neljapäeva varahommikul kihutasid politseiautod ja maja valve alla võtsid. Ta oli eelmisel õhtul võitnud lotoga USA ajaloo suurima ühele inimesele langenud võidu: 758,7 miljonit dollarit.

Võitnud numbrid olid 6, 7, 16, 23 ja 26 ning lisanumbriks oli alaline lotomängija Wanczyk märkinud oma õnnenumbri 4. „Ma ei suuda tänase päevani uskuda oma õnne,“ ütles 53aastane naine pressikonverentsil. Massachusettsi seadused nõuavad, et loteriivõitjad on avalik teave ja nii ei sanud ta kuidagi reporterite turmtulest kõrvale hoida. Ta rääkis, et on aastaid lotot mänginud, mingit erilist süsteemi pole – enamasti paneb numbrid sünnipäevade järgi või lihtsalt kirjutab numbrid, mis pähe torkavad. Peale 4 muidugi.

Loosimist ta kolmapäeval ei vaadanud, oli tööl. Kuid koos sõbraga koju minnes jõudis uudis nendeni. Naabrid ruttasid varsti talle ütlema, et ümberringi luusivad inimesed, kes koputavad ukselt uksele ja pärivad: kus lotovõitja elab. Sellest sai teada ka politsei ning saatis maja juurde valve.