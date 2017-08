Jäär Tasub võtta kontakti isikutega, kellest sul äriasjus kasu võiks olla. Koosolekud ja nõupidamised toimuvad asjalikus meeleolus, on võimalik sõlmida kasulikke kokkuleppeid.

Sõnn Saad teada midagi uut, mis haakub su minevikuga. Ehk on sellest infost kasu ka ammusest ajast õhku jäänud probleemide lahendamisel.

Kaksikud Kasu võib olla vanemate sugulaste rahalisest toetusest või nende antud nõuannetest. Seksuaalsuhted on täis kirge ja pakuvad tõelist rahuldust.

Vähk Päev kätkeb häid võimalusi õppimiseks ja enda arendamiseks. Samas aga võid tunda, et oled juba niigi tark. Enese kokkuvõtmine nõuab pingutust.

Lõvi Võid pettumusega avastada, et inimesed, keda oled pidanud oma hingesugulasteks, ei jagagi sinuga kõiki väärtushinnanguid. Ära ärritu – iga mõtleva inimese maailmavaates on erinevusi.

Neitsi Kaaslastega tekib lahkarvamusi, mis halvemal juhul viivad uste paugutamiseni. Püüa olla rahumeelne lepitaja, kes aitab viia asja selleni, et lepitakse kokku aeg uueks aruteluks.