Politseipatrullid on varustatud kummikinnastega, veepudelitega ning söövitavate ainete tuvastamise komplektiga, põhjuseks Inglismaal järjest sagenenud happerünnakud, viimane neist leidis aset eile Londonis. Ettevaatuseks andis lisatõuke asjaolu, et teletäht Chloe Khan tühistas festivalil esinemise, sest netipätid ähvardasid talle seal hapet näkku visata.

Korraldajad ootavad tänavafestivalile kuni kaks miljonit inimest, kõige rahvarohkemaks kujuneb esmaspäevane orkestrite ja tantsijatega karnevali rongkäik. Et vältida Barcelona stiilis terroritegu, on autode liiklus kogu piirkonnas nädalavahetusel keelatud, lisaks piiravad karnevaliala terasest ja betoonist tõkked.

Londonis sel nädalavahetusel peetaval Notting Hilli karnevalil patrullib enneolematult palju politseinikke, kogu karnevaliala on piiratud tõketega, et vältida autode kihutamist rahva hulka nagu juhtus hiljuti Barcelonas, kirjutab The Sun.

„Mitte keegi ei tohi arvata, et ta võib ringi käia happepudel käes ja keegi ei taipa seda,“ ütles ürituse turvamise eest vastutav politseiametnik Dave Musker ajalehele The Sun. „Politseil on olemas meetodid ja vahendid, et leida selliseid kurjategijaid. Me võtame nad kinni ja viime kohtu ette.“