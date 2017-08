Kustutati motodeltaplaani rusud, milles oli kaks hukkunut ja hiljem tegelesid päästeametnikud õnnetuspaigas metsa kustutamisega, et tekkinud tulekahi ei muutuks metsatulekahjuks.

Raplamaal Kuusiku lennuvälja lähedal juhtus pühapäeva õhtul õnnetus motodeltaplaaniga, politsei teatel on kaks hukkunut - 58aastane mees ja 39aastane naine.

Õhtulehe sündmuskohal viibiva reporteri sõnul sündmuspaigale kedagi lähedale ei lasta ja praegu oodatakse lennuameti inimesi, kelle pädevusse kuulub lennuõnnetuste uurimine. Koht, kuhu õhusõiduk kukkus, on raskesti ligipääsetav - soine ja märg. Tulekahju kustutamiseks tuli päästeametnikel kasutada ATVd.

Raplast mõni kilomeeter Märjamaa suunas asuval Kuusiku lennuväljal toimetava Tallinna Aeroklubi esindaja ei osanud öelda, kas õnnetusse sattunud õhusõiduk kuulus mõnele klubile või oli tegu üksikharrastajatega.

"Need deltaplaneristid tegutsevad nagu jumal juhatab, kellel raha on, see ostab ja lendab," räägib Aeroklubi esindaja. "Neid käib seal igal ajal ja igasuguseid."

Politsei on alles jõudnud sündmuskohale ja täpsemaid detaile juhtunu kohta veel ei avaldanud. Politsei pressiesindaja sõnul ei ole veel selge, kas tegu oli mõnda klubisse kuuluvate lnnuhuvilistega või olid nad üksiküritajad. Samuti pole selge, kas deltamotoplaan tõusis õhku Kuusikult või jõudis sinna kuskilt mujalt.