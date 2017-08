Bikiinifitnessi staar Evelin Ainomäe võttist taaskord teemaks tervislikud smuutid. Miks? Aga sellepärast, et meie jälgijad virisevad, et maitsva ja tervisliku smuuti valmistamine enne tööleminekut on suht tüütu ja aeganõudev protseduur.

Evelin: Armasd sõbrad, see pole sugugi nii! Varuge endale nädalajagu komponende juba külmkappi valmis, siis pole hommikul muud, kui materjal blenderisse ja valmis ta ongi! NB! Unusta suhkur või mesi, seda asendab mango või looduslik suhkruasendaja Stevia.

Mul on ka paar eriti kavalat nippi, mida vaata täpsemalt videost!