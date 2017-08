Neljapäevast kuni laupäevani toimus Tallinna lauluväljakul suur retrofestival We Love The 90s, kus nostalgialaksu andisd tuntud staarid nii Eestist, kui ka välismaalt. Festivalle tõmbasid joone alla Ace of Base ja Snap.

Samas kuulutati välja ka juba järgmise aasta festivali esimesed viis esinejat, kelleks on S Club 7, Twenty 4 Seven, Londonbeat, 2 Brothers on the 4th Floor ja KLF feat. Wanda Dee!

We Love The 90s lõpetasid Ace of Base ja Snap! (Viktor Burkivski)

Vaata pilte ja videot!