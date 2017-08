Õhtulehe juhtkirjas kirjutati justkui IRL ja Raivo Aeg olevat pannud selle aktsiooni käigus laste elu ohtu. Aktsiooni käigus oli kõnniteel 2/3 osal kõndimine piiratud lindiga umbes 10 minuti jooksul. Samal ajal oli võimalik kõigil möödujatel vabalt liikuda lindist mööda linnavalitsuse ukse eest. Mitte kellegi elu ohtu ei seatud.

Jõulise aktsiooni korraldasime selleks, et tõmmata tähelepanu asjaolule, et raiskamine ja käsi-peseb-kätt süsteem linnavalitsuses ei ole kaugeltki lõppenud. Sellest annab tunnustust fakt, et linnale kuuluvad 9 äriühingu ja 11 sihtasutuse nõukogud on mehitatud 79% ulatuses keskerakondlastega. Täpsemalt 105 nõukogu liikmest on 83 keskerakondlast.

Meenutame, et Erakondade Rahastamise Järelevalve komisjon on äsja algatanud juurdluse uurimaks Põhja- ja kesklinnaosa vanemate eakate kinoklubi rahastamist linnaelanike arvelt.

Korruptiivsus on kohtus tõendatud fakt, osad kohtuasjad on pooleli. Seega on esimene ülesanne kogu Eesti elatustaseme tõstmiseks korruptsioonile Tallinnas piir panna.