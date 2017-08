Et isesõitvad bussid on seks korraks Tallinnas oma pillid kokku pakkinud, on paras aeg laekunud andmete põhjal veidi matemaatikat teha. Busside kuu aja pikkune Tallinnas viibimine läks maksma üle 100 tuhande euro. Et bussid sõitsid 22 tööpäevaga kokku 1300 kilomeetrit, siis ühe kilomeetri läbimine maksis järelikult 77 eurot.

Ja et bussi mahtus korraga kaheksa sõitjat, läks ühe sõitja vedu 700 meetri pikkusel trassil maksma 18 eurot. Bussitäie sõitjate ehk kaheksa reisija vedu seega 144 eurot. Sellised numbrid teeksid isegi piraattaksojuhi kadedusest roheliseks. Sest 130 euro eest lubab mõni taksofirma ametlikult sõidutada kuni kaheksa reisijat Tallinnast Tartusse.

Huvireis isesõitvas juhiga bussis oli küll tasuta, kuid keegi ometi maksis kogu selle etenduse kinni. Iseasi, kuivõrd iseseisev see isesõitev buss ikkagi oli, kui ta sõitis tehistingimustes muust liiklusest piiratud rajal 10 km tunnis, kuid ei tulnud toime foori juures asuvate jalakäijate märkamisega.

Kui esimeste autode ees pidi kõndima lipuga mees ning sõiduk ei tohtinud jalakäijast kiiremini liikuda, siis olemegi ajaloospiraaliga sarnasesse seisu tagasi jõudnud. Isesõitev buss on küll kõrgtehnoloogiline, kuid päris liikluses veel abituvõitu. Liiklusesse tulekuks peab buss ka sõitma õppima ning hind vähemalt sada korda langema.