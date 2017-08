Eestis resideerib mitmekümnetuhandeline seltskond, kes on endale kätte võidelnud privilegeeritud staatuse. Nad on olnud osavad kasutama Eesti valitsejate otsustusvõimetust ja poliitikute alandlikkust.

Eesti kodakondsuse saamine pole ometi eriline probleem. Vaja elada viis aastat Eestis, aga nad on siin olnud juba sügavast okupatsiooniajast peale. Tuleb ette näidata pidev seaduslik sissetulek, kas või pension, kusjuures Eesti riik on olnud valmis pensionäre kodanikuks võtma kiirmenetluse korras.

Muidugi peavad nad suutma aru saada mõnest sajast eestikeelsest sõnast. Kuid polevat motiivi. Turuleti taga seisval vene mammil on motiiv ja ta puhub naeratades soomlastega nende keelt. Eesti keele puhul on üks laul: küll on raske keel. Õiendavad, et neil on õigus rääkida vene keeles ja saada venekeelset teenindust. Panevad kõvasti pahaks, kui eestlased vene keelt ei oska.

Kogu iseseisvuse aja on sellele seltskonnale keele õppimiseks riik teed sillutanud, järeleandmisi teinud, raha kulutanud ja kodanikega võrdseid sotsiaalseid hüvesid pakkunud. Võib-olla see ongi viga. Tulemus on käes – riigiametites ja kaubanduses on vene keel kindlalt teise riigikeele staatuses. Süüdlane sellise olukorra tekkimises on hästi teada – kõik senised Eesti valitsuskoalitsioonid ja riigikogu koosseisud. Nende liberalism, „mõistev suhtumine”, Venemaa survestamise kartus, aga eriti iseoma hädisus on selle keelepaabeli tänaseks tootnud.

Kui mitu korda on 26 aasta jooksul valitsuskoalitsioonide eestvedamisel ja parlamendi soostumisel edasi lükatud venekeelse koolihariduse asendamist eestikeelsega. Selle heatahtliku otsustamisvõimetusega on pandud vene rahvusest lapsed palju halvemasse seisu nii kõrghariduse hankimisel kui ka tulevasel tööturul.

Kodakondsuseta isikutel pole lubatud küll parlamenti valida, kuid kohalikku võimu komplekteerimist mõjutavad nad nii, et eestlastest poliitikud on valmis mida tahes lubama. Nad ei saa töötada riigiametis, kohalikes omavalitsuses ega minna sõjaväkke. Kuid see pole neile mingi traagika. Samuti ei paku Eesti riik kodakondsuseta inimesele välismaal viibides Eesti riigi diplomaatilist kaitset, kuid tagab konsulaarabi.

Superprivileeg

Halli passi omanikel on üks superprivileeg, millest nad loobuda mitte kuidagi ei taha. Nad saavad vabalt reisida nii läände kui ka itta. Üle Narva silla Venemaale ostureisile jalutamine pole mingi probleem. Eesti kodanikud ilma viisata üle Narva silla ei saa. Eestis elavad Venemaa kodanikud saavad ka vabalt üle Narva silla, kuid viisata läände ei pääse.

Parajasti on laual, kui moodsat keskerakondlikku kõnepruuki kasutada, paar ettepanekut, kuidas „probleemi” rahumeelselt lahendada. Narva regioonis muidugi on soov, et nemad peavad saama Eesti kodaniku passi niisama kätte. Kunagi nullkodakondsuse ideed kandnud Keskerakond on pisut valivamaks muutunud, et saagu Eesti passi niisama see, kes on sündinud pärast 20. augustit 1991.

2016. aasta algul jõustus kord, mille järgi saavad Eestis sündivad mittekodanike lapsed automaatselt Eesti kodakondsuse. Eesti kodanikuna määratleti ka kõik enne 2016. aastat sündinud alla 15aastased kodakondsuseta lapsed.

Eesti kodanikuks saamise lahjendajad on asunud halli passi omanikele Eesti kodakondsust kaela määrima. Niisiis, õhus on soov tekitada enne riigikogu valimisi poliitilisele maastikule samasuguseid vastuolusid ja pingeid, nagu on praegu enne kohalike omavalitsuste valimisi.

Selle probleemi lahendamiseks on hoopis parem ettepanek. Parafraseerides 1987. aasta nelja mehe isemajandamise artikli pealkirja, ütlen: „Ettepanek: kogu Eesti vabariik ilma hallide passideta”.

Lõppude lõpuks tuleb hakata riiuklikul tasemel tegelikult austama oma riiki ja keelt ning lõpetada šovinistide nunnutamine, mis pole 26 aasta jooksul andnud mingit tulemust.i kodanikuks või Venemaa kodanikuks või Ukraina kodanikuks või mis tahes talle sobiva riigi kodanikuks või hoopis lahkuda Eestist. Talle võidakse anda aastaks elu- ja tööluba ilma riigist väljumise õiguseta ja kui ta seda teeb, siis tagasi ei saa.