Ansambel Trad.Attack! andis laupäeval Setomaal teise plaadiesitluskontserdi. Kui algul pidi see toimuma Treski küüni heinamaal, siis kolm päeva järjest sadanud vihm tõmbas sellele plaanile kriipsu peale ja kontserti koliti ümber Värska laululavale.

Kontserdi üleviimine publikut ei ehmatanud, eile õhtul oli kuulajaid Värskas mitu tuhat. Pettuma nad ei pidanud Trad.Attack! oli tasemel nagu ikka.

„Põhjuseks on kolm päeva järjest sadanud vihma tekitatud üleujutused, mis on kontserdi ettevalmistuse ja korraldamise Treskis võimatuks muutnud,“ selgitab Jalmar Vabarna kontserdi kolimist. Ta lisab, et vihm on heinamaa praktiliselt üle ujutanud. „Veetase on nii kõrge, et sügisel heinamaale sisse pandud drenaažitorud, mille ülesandeks on heinamaad kuivana hoida, on vee all ning enne kui veetase kraavides ei alane, ei muutu ka heinamaa olukord.“

Tegu oli suurkontserdiga, kõik oli plaanis eraldi kohale tuua alustades lavast, heli- ja valgustehnikast ning lõpetades kemmergute ja soojakutega. Kõike seda veavad raskeveokid, mille ligipääs niiskele heinamaale oli välistatud.