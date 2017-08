Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšeko saatis riigile murettekitava kirja: kaeveõõnte kohale ehitatud majad pragunevad ja kardetakse vajumist, kirjutab Ärileht.

Kohtla-Järves on probleem kõige teravam Järve linnaosa Lõuna rajooni 5-korruseliste kortermajadega, mis on ehitatud blokkidena 1970ndatel.

„Lõuna mikrorajooni elanikud tunnevad muret ehitiste tuleviku ja nende ohutuse ning väärtuse languse pärast. Majadesse on tekkinud märkimisväärsed praod,“ kirjutab Jantšeko.

Kuigi kortermajade projekteerimisel ja ehitamisel on arvestatud, et ehitatakse kaevanduse peale, on neisse siiski praod tekkinud. Viimastel aastatel on piirkonna põldudel täheldatud ka maapinna vajumisi.