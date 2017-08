Beyoncé Knowlesi abikaasa Jay-Z seletab viimaks, miks nende kahekuused kaksikud said nimeks Rumi ja Sir.

„Rumi on meie lemmikpoeet, nii et see sobis meie tütrele,“ viitab räpimogul XIII sajandi pärsia meesluuletajale. „Sir tuli välja nagu mees vanglast. Ta peab end niimoodi üleval. Ta tuli välja lihtsalt nagu Sir.“

Kaksikute viieaastane õde kannab nime Blue Ivy ehk Sinine Luuderohi.