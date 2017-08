Esmaspäeval peaksid algama läbirääkimised Briti Brexiti-ministri David Davise ja Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier' vahel, mis kestaks neljapäevani. Kuulduste järgi on osapooltel erimeelsusi ning eelseisev kõnelustevoor suure tõenäosusega edusamme ei too, kirjutab ERR.

Brüssel soovib edu kolmes valdkonnas: Euroopa Liidu (EL) kodanike staatus Suurbritannias, lahkumisarve ning Põhja-Iiri tulevane piir Iiri Vabariigiga. Londoni soov on, et kõnelused Suurbritannia EL-ist lahkumise ning tulevase eripartnerluse vahel oleksid lahutamatult seotud.

"Mõlemad osapooled peavad olema paindlikud ja valmis kompromissiks, mis puutub valdkondi, kus me oleme erimeelt," sõnas allikas EL ametnike seast. "Nagu EL on ise öelnud, kell tiksub, seega ei tohiks kumbki pool jalgu järel lohistada".

Kuigi mõlemad läbirääkimiste osapooled kutsuvad teineteist üles paindlikkusele ei näi seda tulevat, sest ajakirjanikega rääkinud ametnik peab ebatõenäoliseks, et eelseisvas kõnelustevoorus tehakse suuri edusamme.