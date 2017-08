“Aga ma olen jälgi vedanud, et kuidas see tekkinud on ja kes need esimesed alustajad on olnud. Ja minu andmetel sai see alguse 25 aastat tagasi, kui Soomes ja Eestis kaks ühist sõpra tegid lõkke Hiiumaal tahkuna rannas ja teine lõkke Turu kandis. Sellest see alguse sai, aga see idee on ringlenud ka varem juba. See on selline idee, mis on mitmel inimesel korraga kohale jõudnud. Lennart Meri oli juba 80ndatel ühe saarlase juures külas käies küsinud, kas ta õhtu ka lõkkeid süütab rannas. See võib vabalt olla 30 aastat vana traditsioon ja see võib olla tekkinud kollektiivsest mälust, et kuskil keegi on öelnud midagi, see on suust suhu levinud,” räägib Vaik innukalt ürituse ajaloost.

Laiema kõlapinna sai üritus mehe sõnul umbes kümme üheksa aastat tagasi, kui ta hakkas koguma lõkkesüütamise traditsiooni kohta infot, et kus neid lõkkeid täpselt süüdatakse ja mis kuskil toimub. Varasemalt oli tegu lihtsalt kogukondade väikeste üritustega ning paljud ei teadnudki, et muinastulede öö üldse eksisteerib.

Nüüd on koostatud aga kaart, kus on peale märgitud kõik rannad ja siseveekogud, kus 26. augusti õhtul lõkked süüdatakse ja nii saavad kõik valida, millisest üritusest osa soovitakse võtta.

Vaigu sõnul on aga sellel, et üritus nõnda populaarseks saanud on, ka oma varjuküljed. Vaigule ei meeldi, et muinastulede ööst on osades kohtades välja kasvanud suur ja kärarikas pidu, kuna see ei lähe kokku muinastulede öö algse ideega.

“Ma just vastan siin ühele kirjale, kus inimene on nii pettunud, et üks rannafestival on mitme bändiga ja suure kaasaegse kärarikka muusikaga ja lõpus lastakse ka ilutulestikku…Ta kirjutab mulle, et see ei lähe selle ürituse mõttega kokku, see peaks olema selline rahulik asi, kus saab olla oma mõtetega ja tuledega üksteisele märku anda. Aga meie oleme öelnud, et me ei kirjuta kellelegi ette, kuidas seda õhtut veedetakse. Inimesed on erinevad, mõned tahavad sellist vaikset kohta ja rannajoon on pikk, nooremad inimesed aga tahavadki festivalimöllu. Samas me oma veebilehel oleme kirjutanud, et me taunime taevalaternaid, õhupalle, ilutulestikku sel õhtul. Et vähemalt üks õhtu võiks aastas olla, kus need on välditud ja eks ma olen korraldajatega sel teemal ka otsekontaktis olnud,” tunnistab Vaik.

Otseselt Vaigul endal midagi selle vastu ei ole, kui lõkke kõrval ka mõni muusik esineb, kuid sel juhul peab tema arvates ka valima õige esineja.

“Kuid festivali korraldamises oleneb ka palju muusikast, kui mitte kutsuda kohale Karl-Erik Taukar või Svjata Vatra, kelle repertuaaris leidub tegelikult häid lugusid, kuid kui on selline intiimne konstert või lõõtsapillimäng, siis see on omal kohal. Kui näiteks linnapiirkondades või sadamates selliseid suuremaid kontserte tehakse, on see täitsa okei, aga kui looduses või suvalises rannas, mis ei ole tiheda asustusalaga, siis ma tauniks neid üritusi,” selgitab ta.

Küll aga on muinastulede ööst saanud ülimalt populaarne üritus ning paljud inimesed tulevad kas mere äärde, või näiteks ka järve äärde, et mõnusalt suve lõppu tähistada. Kes teeb meres viimased ujumised, kes viib laternaga merele ära oma muremõtted.

Vaigu sõnul on Eestis viimasel viiel aastal kindlasti juba 50 000 inimest mere ääres, või sisemaalõkete ääres kokku saanud.

“Sama palju ka Soomest, Lätist, Rootsist tuleb juurde. Mida rohkem inimesi sellest teab, seda rohkem see levib,” tõdeb ta. “Aga miks ta just viimasel paaril aastal paljudele inimestele silma jäänud, on nende kommetrsürituste tõttu, mis iseennast reklaamivad nii televisioonis kui plakatitel. Seni meie MTÜ ei ole turunduse alla rahasid pannud, et ikka vabatahtliku tööna on käinud see asi,” tõdeb mees.

“Aga ega meil midagi selle vastu otseselt ka ei ole, viimasel paaril aastal on ka kontserte hästi palju tekkinud.Varem, kolm-neli aastat tagsi oli lauljaga kontserte ehk kümme kokku, siis isegi Ivo Linna ütles ühes intervjuus, et nii kena õhtu, ei pea ise esinema ja saab ise ka nautida seda kogukonnaüritust, aga täna õhtul mõnda vaba lauljat leida…üle 100 muusikaürituse on üle Eesti. Aga õnneks sellised massiüritusi on vähe, ma tean kahte-kolme, kus ilutulestikku lastakse. Samas läbi suve on ju niimoodi, et paljud üritused kattuvad ja ei pruugi üldse tähendada, et need on seotud muinastulede ööga. See suvi on meil nii lühike, et üritused kattuvad lihtsalt,” räägib ta.