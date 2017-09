Kaksikud

Tänane puhkepäev ei ole loodud kodus laisklemiseks, pigem tunned vajadust midagi asjalikku ära teha. Millegagi valmis saamine pakub sulle ka rõõmu ja rahulolu.

Vähk

Oled järjekindel ja toimekas, tahad lõpule viia pikalt ripakil olnud asjatoimetused. Kui vaja, teed ka rutiinseid asju, ilma et see sinus vastumeelsust tekitaks.

Lõvi

Hoolimata puhkepäevast on tähelepanu eelkõige äriasjadel. Vaatad oma eelarve mõistlikul pilgul üle, oskad hinnata võimalusi, aga ka nõrku kohti.

Neitsi

Sobiv hetk oma teadmiste täiendamiseks, lugemiseks ja eneseharimiseks. Tasub kohtuda endast vanemate ja targemate inimestega, kellelt on paljugi õppida.

Kaalud

Rahalise kasu saamiseks võib häid võimalusi avaneda. See aga eeldab suhtlemist ja koostööd õigete inimestega. Õigel hetkel tehtud ühised investeeringud toovad edu.

Skorpion

Sobiv päev kokkusaamise korraldamiseks mõttekaaslastega. Mitte pidutsemiseks pole teil vaja üksteist näha, vaid eelkõige selleks, et asjalikke mõtteid vahetada.

Ambur

Tunned end hästi, kui sind ümbritsevad ilusad ja viisakad inimesed, kellega kergetel teemadel lobiseda saab. Magusaisu võib olla suurem kui tavaliselt.

Kaljukits

Luksus ja mugavus on tähtsal kohal. Sind kaubanduskeskuste poole tõmmata kui magnetiga – nii palju on ilusaid asju ja sulle tundub, et sul on nii mõndagi neist hädasti vaja.

Veevalaja

Soovid suhteid algatada ja soojendada isikutega, kes on kõrgemal positsioonil ja võivad aidata sinulgi karjääri teha. Võimalik, et paned oma võlud kasu saamise eesmärgil mängu.

Kalad