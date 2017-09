Juhul, kui kallimaga arusaamatusi on olnud, siis täna on hea võimalus asjad selgeks rääkida. Sinu uhke loomus ei luba vabandust paluda, ehk peaksid seda siiski tegema?

Sinu tugigrupp on sinu pere. Nad on mõtetes alati sinuga. Hoia seda meeles, kui tööl suhted keerukaks kisuvad. Kui läheb vaidluseks töötingimuste üle, pead end kaitsma.

Kaksikud

Lõpeta minevikule mõtlemine, keskendu tänase päeva töödele-tegemistele. Täna peaks tahtejõudu jätkuma, saad vastumeelsuseta tehtud ka kõige igavamad tööd.

Vähk

Kui läheb positsioonide kaitsmiseks, siis sinust hullemat vaidlejat on raske leida. Salvavad sõnad tulevad keelele, ent hiljem on sassi aetud suhteid raske klaarida.

Lõvi

Kõige alus on süsteemne mõtlemine. See tuleb sulle kasuks ka päeval, mil toimub justkui seisak – saad küll tasapisi plaane teha, aga nende tegevusse rakendamine on raskendatud.

Neitsi

Sinu peas käib kaine arvestus – mis on kasulik, mis on tühipaljas aja, energia ja võib-olla ka raha raiskamine? Lõbutsemisele küll ei tasu liigselt aega kulutada.

Kaalud

Hea päev ühise tuleviku arutamiseks kallimaga. Võtate kainelt arvesse erinevaid aspekte. Kui nüüd peaks algama uus suhe, võib partneriga olla märkimisväärne vanusevahe.

Skorpion

Su mõtted on küll igati loogilised, ent kui nendest rääkima hakkad, sõltub palju ka teise poole vastuvõtuvõimest. Kui sinust ei taheta aru saada, siis lihtsalt ei mõisteta ja kõik!

Ambur

Ka juhul, kui su suhted vanematega on lähedased ja oled harjunud nendega isiklikke mõtteid jagama, hoia täna pigem distantsi. Tunded on tugevad ja tühjast tekib tüli.

Kaljukits

Võimalik, et sul tuleb mingid pooleli jäänud tööasjad täna lõpule viia. Sul on külgi, millega silma paista ja austust teenida. Rutiinne tegevus sujub tavapärasest paremini.

Veevalaja

Jututeemad on pigem tõsisemat ja asisemat laadi. Koos kaaslastega tasub ette võtta mingi kunagi pooleli jäänud ja edasi lükatud vastik töö.

Kalad