Tasub võtta kontakti isikutega, kellest sul äriasjus kasu võiks olla. Koosolekud ja nõupidamised toimuvad asjalikus meeleolus, on võimalik sõlmida kasulikke kokkuleppeid.

Saad teada midagi uut, mis haakub kuidagi su minevikuga. Ehk on sellest infost kasu ka ammusest ajast õhku jäänud probleemide lahendamisel.

Kaksikud

Kasu võib olla vanemate sugulaste rahalisest toetusest või nende antud nõuannetest. Seksuaalsuhted on täis kirge ja pakuvad tõelist rahuldust.

Vähk

Päev kätkeb häid võimalusi õppimiseks ja enda arendamiseks. Samas aga on võid tunda, et oled tark juba niigi.. Enese kokkuvõtmine nõuab pingutust.

Lõvi

Võid pettumusega avastada, et inimesed, keda oled pidanud oma hingesugulasteks, et jagagi sinuga kõiki väärtushinnanguid. Ära ärritu – iga mõtleva inimese maailmavaates on erinevusi.

Neitsi

Kaaslastega tekib lahkarvamusi, mis halvemal juhul viivad uste paugutamiseni. Püüa olla rahumeelne lepitaja, kes aitab asja selleni, et lepitakse kokku uus aeg uueks aruteluks.

Kaalud

Võta aega üksinda olemiseks, lase lahti minevikust ja keskendu tulevikule. Mõtle oma plaanid läbi, sea konkreetseid eesmärke, kuid tegutsema ära täna veel hakka.

Skorpion

Kui suudad end kokku võtta ja tegutsema sundida, kujuneb tööpäev õnnestunuks ja edasiviivaks. Tänu targemate nõuannetele õnnestub uue projekti jaoks vahendite leidmine.

Ambur

Näed oma võimalusi selgelt, ärivaist on suurepärane. On otsustusjulgust, mille toel saad sooritada läbimurde. Koostöö juhtivate jõududega on sujuv, olete ühel lainepikkusel.

Kaljukits

Oled tööd teinud ja vaeva näinud, nüüd saad kinnitust, et selle tulemusi on märgatud. Ära ole liiga tagasihoidlik, tunne uhkust enda üle ja täna abiks olnud kaaslasi.

Veevalaja

Hea päev sidemete sõlmimiseks vajalike isikutega. Suhtlus toimib asjalikult, partnerite vastastikuse kasu saamine on eesmärgiks. Lähedased toetavad su püüdlusi.

Kalad