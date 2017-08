„Mul on suur rõõm seista lillefestivali hilissuvises õiteilus, et panna lõpp-punkt taas ühele suurepärasele inimese ning looduse koostöös valminud meistriteosele,“ ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf piduliku lõpuürituse sissejuhatavas pöördumises. „Kuna järgmise, 2018. aasta märksõnad on Eesti Vabariik 100, Kadrioru park 300 ja Lillefestival 10, loodan, et meie parimad maastikukujundajad ja disainerid mõtlevad juba täna, kuidas kaunistada lilleehetesse kõik meie juubilarid.“

Kadrioru pargi juhataja Ain Järve tänas kõiki suurepäraseid kunstaednikke, kes üheksa aasta jooksul on Tallinna lillefestivalist osa võtnud. Üheksa aastat on pakutud silmailu ja rahulikku pargikeskkonda Tallinna linlastele ja linnakülalistele. Aastate jooksul on Festivalil esinenud üle viiekümne artisti, erinevaid teemaaedu on rajatud 247 ja neid aedu on rajatud kaheksateistkümnel teemal.