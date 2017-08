Tallinna lauluväljakul käib sel nädalavahetusel nostalgiahõnguline muusikamaraton „We Love the 90-s“

Esinejaid on hulganisti nii väljamaalt kui ka kodukamaralt. Lavale astuvad Captain Hollywood Project, 2 Unlimited, Maxx, Ace Of Base, Snap!, Alphaville, Kate Ryan, Estin, Cool D, Mr. Happyman, Corona, Code One, Allan Roosileht, Kairit Tuhkanen, Nancy, 2 Quick Start.