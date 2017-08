Rahvusvaheline suhtekorraldusagentuur Polhem PR Estonia, mis on keskendunud moe-, ilu- ja sisustusbrändidele, tutvustas selle nädala kolmapäeval värskeid sügistalviseid sisustustrende, moekollektsioone ning põnevaid uudistooteid iluvallast. Tallinna vanalinna äärel paiknevat Polhem PR Estonia showroomi külastasid meeleoluka ürituse raames nii ajakirjanikud, blogijad ning trenditeadlikud tuntud persoonid.



Sügistalvise hooaja peamiseks märksõnaks moekollektsioonides on kontrastid. Neutraalsed beežid ning hallid värvitoonid põimuvad erksate ning puhaste toonidega, olgu selleks siis roostekarva oranž, kirglik punane või sügavsinine. Vastanduvate materjalide ja mustrite kombineerimine loovad mängulise tulemuse, seda „võtet“ on kasutatud kõikjal – nii kudumites, õrnas pesus kui ka aksessuaarides.



Värskeid kollektsioone tutvustasid eestimaine kudumidisainer Liisa Soolepp, originaalse käekirjaga Läti sooneutraalne moebränd One Wolf ning kampsunitega tuntust kogunud Leedust pärit ROBI AGNES. Suurbritannia moevibe´i tõi showroomi River Island enda mitmetahulise britiliku kollektsiooniga asetades fookusesse ka toon-toonis värvigamma, 80-ndate lõiked, šiki linlikkuse ning vimkaga detailid.

Polhem PR Estonia esitles uusi sügistalviseid moe-, ilu- ja sisustustrende (Meisi Volt)

Pesubränd CHANGE Lingerie pakub igal hooajal erinevaid lõikeid kõigile naistele olenemata kehakujust. Lisaks õrnale kreemjalt ihukarva pesule leidub värskes kollektsioonis ka sportlikumate mõjutustega halli ning klassikaliselt võrgutavat musta pesu, millesse on pikitud ka tumesiniseid toone, alternatiivseks valikuks on mahe lilla ning naiselik tumepunane.

Stockmanni kaubamaja moeosakond pakub uuel hooajal moegurmaanidele mitmeid põnevaid üllatusi. Valikusse on lisandunud tunnustatud aksessuaaribränd COACH, avastamist ootavad uute kollektsioonidega Victoria Victoria Beckhami, PINKO, Theory, OPUS, Marella, Samsøe & Samsøe jpt. Comebacki teeb eelmisel sügistalvisel hooajal domineerinud samet, aktuaalsed on jätkuvalt lillemustrid ning värvitoonidest on märgata bordoopunase ja kuningliku tumesinise ülekaalu.



Värske tulijana pakub uudistamisrõõmu Saksamaa ehtebränd Qudo, milles on põimunud innovatiivsus ning traditsioonilisus. Nende populaarne kollektsioon Famosa on kombineeritav - vastavalt oma soovile saab kokku panna endale meelepäraste kividega ning meeldivaima värvivalikuga kõrvarõngad, käevõrud, sõrmused ja kaelakeed.



Põhjamaist minimalistlikkust ehetes esindab SNÖ of Sweden, mille ehetesse on punutud motiivid Rootsi loodusest, mustvalgele tonaalsusele pakub vaheldust sügavsinine, pehmed pastelsed toonid ning Swarowski kristallid.