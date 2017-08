Inglismaal hukkus kaheksa inimest ja neli said vigastada kui kaks kokkupõrganud veoautot lömastasid lapsi vedanud minibussi, kirjutab The Sun.

Mõlema veoki juhid on vahistatud. 31aastast meest süüdistatakse surmaga lõppenud liiklusõnnetuse põhjustamises ja joobes juhtimises. 53aastasele mehele pannakse süüks ohtlikku sõiduviisi. Õnnetus juhtus maanteel M1, mis ühendab Londonit ja Leedsi ning on Inglismaa üks suurimaid tuiksooni. Liiklus on seal suletud.

VEOKID LÖMASTASID VÄIKEBUSSI: kohutavas õnnetuses Inglismaal hukkus kaheksa ja sai viga neli inimest. (The Sun)

Pealtnägija Brett Smith rääkis ajalehele The Sun, kuidas ta üritas bussi kinni kiilutud tüdrukut kätte saada.