Hüpo- ehk diabeedi abikoerad on välja õpetatud hindama oma peremehe madala veresuhkru taset lõhna järgi ning talle sellest märku andma. Poolteist aastat vältava koolituse lõpuks oskavad koerad anda häiret, kuid on tekkinud peremehe elule ja tervisele ohtlik olukord.

Pärast poolteist aastat kestnud treeninguid said neli koera ametliku tunnistuse, et on suutelised päästma oma diabeetikust peremehe elu.

Eesti hüpokoerte väljaõppeprogramm on peamiselt kokku pandud Soomes juba aastaid edukalt toimiva koolitusprogrammi alusel. Õpe on üles ehitatud moodulitena, kus iga kahe kuu tagant toimub ühe- ja kahepäevane koolitus, mil kohtutakse treeneritega.

„Statistika näitab, et maailmas on plahvatuslikult kasvanud nii esimest kui teist tüüpi diabeeti haigestumine. Sama tendents on kahjuks märgatav ka Eestis. Kuna hüpokoerad saavad tõhusalt kaasa aidata haigusega toimetulekule, on diabeedi abikoerte väljaõpetamine maailmas üha laiemalt levinud,“ ütleb Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu juhatuse liige Kristi Peegel.

Koerte koolitaja Kati Naritsa sõnul viib koera perekond põhiosa treeningust läbi koolitusel saadud õppematerjalide põhjal kodus. Treeningu hetkeseisu või saavutatud tulemused, kuidas koer ühte või teist sooritust teostab, võtab perekond videosse ning saadab koolitajatele kindlateks tähtaegadeks selleks sisseseatud internetikeskkonda.