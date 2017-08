Põhja-Korea tulistas täna välja kolm ballistilist raketti, praegu koos Lõuna-Korea armeega ühiseid õppusi pidava USA laevastiku andmetel lendasid kaks raketti 250 kilomeetri kaugusele.

USA sõjaväelased jälgisid rakettide lennutrajektoori ja teatasid, et need ei kujutanud mitte mingit ohtu USA territooriumile ega Guami saarele. Poole tunni jooksul väljatulistatud rakettidest kolmas plahvatas õige pea pärast starti ega jõudnud kuigi kaugele.

ÜRO resolutsiooniga on Põhja-Koreal keelatud ballistiliste rakettide katsetamine. Nende all peetakse silmas maa-maa-tüüpi rakette, mis suudavad lisaks tavapärastele lõhkepeade kanda ka bioloogilist, keemilist või tuumarelva. Diktaator Kim Chong-un ärritas juulis maailma avalikkust kontinentidevahelise raketi katsetamisega ja teenis sellega Põhja-Koreale välja uued sanktsioonid.

Raketikatsetus on Põhja-Korea noore diktaatori ootuspärane vastus neil päevil toimuvatele Lõuna-Korea ja USA vägede ühisõppustele. Pyongyang on USAd pidevalt süüdistanud selles, et ta valmistab manöövrite käigus ette Põhja-Korea vallutamist.

Lõuna-Korea palus pärast raketikatsetust kutsuda kokku ÜRO julgeolekunõukogu, et see arutakse järjest pinevamaks muutuvat olukorda Korea poolsaarel. Korea president Moon Jae In ütles, et Korea ja USA võtavad sõjaväeõppuseid nüüdseks veelgi tõsisemalt.