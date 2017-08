Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaare kirjutas enda Facebooki seinale kahemõttelise postituse, kui võrdlesYana Toomile kodakondsuse andmist Mikheil Saakašvili juhtumiga.

"Lugesin Yana Toomi postitust, kus ta väitis, et ta lahkus "Kolme õe" ridadest, kuna tajus perspektiivi näha fraktsioonikaaslaste hulgas Jüri Mõisa.

Mulle meenus üks lugu Ukrainast. Porošenko andis Saakašvilile kodakondsuse ja ka võttis temalt selle. Minus tekitas see mitmesuguseid mõtteid. Omaaegse majandusministrina initsieerisin ma Yana Toomile erakordsete teenete eest kodakondsuse andmise. Oh seda elukest küll. Mida kõike on tehtud!"