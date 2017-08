Kinos Kosmos toimub täna Reformierakonna Tallinna üldkogu, kus kinnitatakse oktoobris toimuvate kohalike omavalitsuste valimiste Tallinna nimekiri ja ka programmi.

Reformierakonna pressiteade lubab, et nimekirjas seas on "ka uusi tuntuid kandideerijaid." Erakonna meeskonnas kandideerivad uute nägudena arhitekt Juhan Kangilaski, heategevuse aktivist Liis Klaar, ettevõtjad Meelis Soll, Rainar Enden, Ulvi Tamjärv, Helen Mahmastol, kultuuritegelased Eve Kivi ja Olavi Otepalu, varasem BBC ajakirjanik ja Eesti ukrainlaste kogukonna esinaine Vira Konõk ning K-komando asutaja Lembit Kolk.

Seni on teada, et erakonna linnapeakandidaat on Kristen Michal, kes on Haabersti esinumber. Esimees Hanno Pevkur jällegi Mustamäel, Taavi Rõivas kesklinnas, Urmas Paet Nõmmel, Kaja Kallas Kristiines ja Arto Aas Pirital.

Raskemaid vankreid veavad Jürgen Ligi, kes on esiotsas Põhja-Tallinnas ja Keit Pentus-Rosimannus, kes läheb Lasnamäel hääli koguma.

Uue fookusena võtab Reformierakonda ette pensionäride heaolu, mille järgi rajatakse eakate teenusmaja ja parem arstiabi kättesaadavus. Lisaks loob Reformierakond pensionäridele eraldi kollase kaardi, millega pääseb soodsalt suurematele kultuurisündmustele, näiteks 2019. aasta juubelilaulupeole.