Lavastaja Roman Baskini sõnul on ta oma vanematega Ita Everi ja Eino Baskiniga laval koos olnud paaril korral ning alati on need keerulised olnud, räägib ta usutluses EPL-ile.

Täna mängib Roman Baskin viimast korda koos ema Ita Everiga (86) etenduses „Omade vahel” ja see pole 62-aastasele lavastaja-näitlejale kerge.

„Olime isaga väga harva koos laval – vast ühes-kahes lavastuses. Emaga olen samuti väga harva laval olnud,“ märkis Baskin.

Kuigi nii Ita Everi kui ka Roman Baskin on kogenud näitlejad, võivad teatritükki sisse lüüa inimsuhted, mis muudabki olukorra keerulisemaks. „Lavataguses olukorras võib tulla olukord, kus elu lööb sisse ja ema hakkab lihtsalt poega nunnutama,“ selgitas Baskin.