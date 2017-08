Mehhiko lahelt on Ühendriikide Texase osariiki jõudnud orkaan Harvey, mida peetakse viimase 12 aasta võimsamaks, vahendab BBC.

Orkaan Harvey toob Mehhiko lahelt endaga kaasa tuuleiilid, mille kiirused ulatuvad 60 meetrini sekundis ning mille vihmapilved toovad meetrijagu sademeid. Prognooside järgi võib kõige rohkem kahjusid saada Ühendriikide Texase osariik, mille kuberner Greg Abbott on elanikke hoiatanud rekordilise üleujutuse eest.

Neljanda kategooria orkaan on juba maha kiskunud puid ja pannud tuhandeid elanikke oma kodudest lahkuma. Siiski leidub ka neid, kes on jäänud oma kodudesse tormi ootama. Näiteks ligikaudu 10 000 elanikuga Texase linnas Rockport on vanurid jäänud lagunenud majade alla lõksu.

Tugevad tuuleiilid hakkasid rannikult puhuma reedel, kui ka veetase tõusis. Orkaan Harvey on esimene suurem Atlandi ookeani põhjustatud torm ning pidurdanud tugevalt õlitootmist Mehhiko lahel ja takistanud sealset lennuliiklust.

Viimati tabas Ühendriike nii võimas torm 2005. aastal, kui Florida rannikut tabas oktoobris orkaan Wilma, mille tagajärjel sai surma 87 inimest. Sama aasta augustis tapas New Orleansi orkaan Katrina, mis tappis ligemale 2000 inimest.