„Vaatasin kalendrisse, et 1. aprill või? Ei, augustikuu ju. Kelle huvide eest ta siis seisab??? Tüdruk [Oudekki Loone – toim] on vist segamini ajanud, kus kohast palka saab.

„Ma teen talle üheotsa pileti Kreekasse välja, las läheb ja kiidab neid seal,“ ei saanud Virumaa vägilane Kaido Höövelson ehk Baruto vaiki olla, kui sai teada, et keskerakondlasest riigikogu liige Oudekki Loone avaldas Kreeka justiitsministrile tänu kommunismi kaitsmise eest.

Kolmapäeval kogunesid Euroopa Liidu justiitsministrid Tallinnasse konverentsile, et mälestada kommunismi ja natsismi ohvreid. Kohale ei ilmunud Kreeka justiitsminister Stavros Kontonis, kelle sõnul ei ole võimalik kommunismi ja natsismi ühele pulgale asetada.

Loone kirjutas Kontonisele avaliku tänukirja, kus avaldas talle austust ja tänas teda konverentsile tulemata jätmise eest. Ta kinnitas kirjas, et Eesti ei ole natsiriik ja taoline ideoloogia on siin vähemuses.

„See konverents on piinlik, aga ma olen kindel, et on olemas tulevik, mil selliseid üritusi enam ei korraldata,“ kirjutas Loone.