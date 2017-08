Tanel Padar & The Sun andis reedel Kihnu saarel oma viimase kontserdi.

"Rahvas möllab täiega. Tekib küsimus, et kas kihnlased peavad endale pärast seda kontserti õige uue rahvamaja ehitama, sest on kahtlane, kas see möllus enam püsti jääbki," ütles kontserdil viibinud fotoreporter Teet Malsroos.

Tanel tuli ansambliga lavale veidi enne kella pool üheksat. Nii-öelda soojendajatena esinesid Kihnu naised, kes kinkisid Tanelile tantsuetteasted.

Teada on ka, et sportlikke eluviise hindav Tanel Padar tegi mõni tund enne kontserti Kihnu saarel jooksuringi.