Kuigi Eesti on eesistuja olnud ligemale kaks kuud, lüüakse siiamaani esimese kuu arveid kokku. Esialgsete andmete järgi on riigikantselei kulutanud kõrgetasemelistele üritustele 2,85 miljonit eurot ja rohkem kui poolesaja delegaadi majutamisele 180 000 eurot.

Eesistumisele kulunud raha eest saaks kätte praegu Eesti kõige kallima kinnisvara, seitsmetoalise häärberi Tallinna vanalinnas Rüütli tänaval, mis maksab 2,5 miljonit või annaks võimaluse korraldada sarnaselt tänavuse aastaga veel ühe noorte tantsu- ja laulupeo, mille kogueelarve oli 2,7 miljonit. Eesistumise ürituste eelarve suurus on kokku 23,3 miljonit.

Riigikantselei on majutamise eelarveprognoosiks pannud 850 000 eurot. „Kindlasti on oluline tähele panna, et 850 000 eurot, pluss käibemaks, on prognoos ning reaalne kulu selgub eesistumise järel,“ märgib eesistumise meedianõunik Greete Kempel.

Juulikuus kulus majutusele ligikaudu 180 000 eurot ning selle hinnaga on hotellidesse paigutatud 594 inimest. Eelarveliselt tähendab see seda, et esimese kuuga on kulutatud 36% kogu rahast, sest tegelikult on puhtalt ööbimiskuludeks mõeldud pool miljonit eurot.