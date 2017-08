„Praegu on nii palju uut teoksil ja nii palju põnevat, mida oodata, et „elevil” on vist tõesti kõige õigem termin mu hetkeemotsiooni väljendamiseks,“ tunnistab Piret Järvis, kes kannab alates 3. augustist ka perekonnanime Milder ja asub kohe tööle „Terevisiooni“ saatejuhina.

Piret Järvis-Milder (Meisi Volt)

Kas hommikutee on abielus olles maitsvam?

Mulle tegelikult pole vist veel päriselt kohale jõudnud, et ma abielus olen. Mul on nüüd küll uus sõrmus sõrmes ja kui ma avan oma Facebooki profiili, vaatab sealt vastu pisut pikem nimi kui varem. Ning kui ma pidin hiljuti ühe dokumendi allkirjastama, meenus mulle, et ma polegi endale veel uut allkirja välja mõelnud.

Aga armastus, mida ma oma kalli teise poole vastu tunnen, on täpselt sama piiritu kui enne. Ja tõesti: hommikusmuutid ja hommikukakao, mis mu hommikumenüüsse tavaliselt kuuluvad, on alati just tema kõrval kõige maitsvamad tundunud.