Värske dokfilm “Whitney: Can I Be Me” kummutab müüdi lauljanna Whitney Houstoni muinasjutulisest elust, mille hukutas armumine pahasse Bobby Browni.

POPMUUSIKASENSATSIOON: Whitney Houston 1985. aastal, kui ilmus tema nime kandev debüütplaat. Sellelt tuli kolm esikohasinglit, sh Whitney tänini tuntumaid laule „Greatest Love of All“. (Vida Press)

Dokfilmi kaasautor Rudi Dolezal kinnitas New York Postile, et Whitney Houstoni muinasjutuline elu oli vaid plaadifirma välja mõeldud muinasjutt. “Jutt, et Whitney oli suurepärane tüdruk, kuni saabus Bobby, pole tõsi! Whitney võttis narkootikume ja tõmbas kanepit ammu enne seda, kui ta oskas Bobby Browni nime kirjutadagi.”

Film põhineb seninägemata kaadritel Houstoni 1999. aasta turneest, mille toona väntas Dolezal, ning uutel intervjuudel poptähe sõprade ja pereliikmetega. Käsitletakse andeka tüdruku tõusu areenile, kuuldusi tema lesbilisusest ning aeglast uimastirohket allakäiku.