Mirrori teatel on viimase kümnendi jooksul esile tõusnud uus ebameeldiv kontingutava – stashing ehk peitmine.

Kas su silmarõõm on korraga suhtlemise katkestanud, nii et ta paistis olevat maa alla vajunud? Ja siis ilmus see kummitaja korraga pärast mitmekuulist eetrivaikust jälle välja, ilma et oleks pakkunud mingitki selgitust või vabandust?

Kas kallim ei tutvusta sind oma perele ja sõpradele, ei lase sul enda poole ööbima jääda ning keelab riputada sotsiaalmeediasse teie ühiseid pilte?

Enamasti peidame me tülikaid asju kappi, karpi, seifi, vaiba alla. Nii saab ka mahasalatud kaaslane igal juhul haiget. Peitja keeldub avalikult omaks võtmast, et on paarisuhtes, ja jääb nii ilma ka paljudest suhte plussidest.