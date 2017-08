Mehhiko lahel Ameerika Ühendriikide ranniku poole liikuv Harvey tugevnes neljapäeval orkaaniks ning randub Texases ja Louisianas reedel, teatasid meteoroloogid.

Riikliku orkaanikeskuse teatel võib orkaan Mehhiko rannikule jõudes saavutada kolmanda kategooria. See tähendab, et Harvey võib muutuda viimase 12 aasta tugevaimaks tormiks USAs. Osades rannikupiirkondades on hakatud inimesi evakueerima. Inimesed varuvad toitu ning kaubanduskeskustes on letid lagedaks ostetud. Üleujutuste kaitseks moodustatakse liivakottidest tõkkeid.