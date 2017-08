Neljapäeva õhtul hukkus Pärnumaal Tori vallas kaks noort naist, kui Peugeot sõitis ette Pärnusse suunduvale reisirongile. Kohalike sõnul vilistavad mitmed juhid seadusele, ega peatu ülesõidul asuva stopp-märgi ees.

Pärnumaal Tori vallas Suigu reguleerimata raudteeülesõidul valitseb traagilise õnnetuse järgsel pärastlõunal räsitud vaatepilt. Roostekarva rööbastel vedelevad lössis veepudel, šokolaaditahvel ja lugematul hulgal tükke purunenud sõiduki kerest ning selle sisemusest. Siin terastrassil kustus kahe noore naise eluküünal, kellest üks oli kõigest 23 ja teine 26-aastane.

STOP: Hoolimata märgist sõitis sõidauto teele, misjärel toimus saatuslik. (Teet Malsroos)

Politsei andmetel on hukkunud tüdrukud Soome kodakondsusega. Kas tegemist võib olla eestlastega, kes põhjanaabrite juures arvele võetud, ei ole veel teada. Tundub aga, et tüdrukud võisid olla turistid. Autost välja paisanud asjade hulgas oli ka Pakri tuletorni pilet. Tuletorni haldava MTÜ Paldiski360 juhatuse esimees Andrus Kuiva kinnitab, et pilet oli ostetud möödunud kolmpäeval ehk päev enne saatusliku õnnetust.

Sõidukid ei taha peatuda