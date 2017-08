Kuigi suvi hakkab läbi saama, siis ei tasu sugugi veel kõiki suveriideid kappi panna, sest nii mõndagi on võimalik kanda ka sügisel, ilma endast igavese suvitaja muljet jätmata.

Üks suurimaid moeapse on sügisel, kui suvest on jäänud ainult mälestus ning igapäevarütm on taastunud, hambad ristis suveriietest kinni hoida ja jalutada ringi suviste toppide ja seelikukestega.

Teksašortside kandmise hooaega on võimalik edukalt pikendada tumedate läbipaistmatute sukkpükste ja näiteks kampsuni või hoopis khakitoonis parkajaki abil. (Vida Press)

See aga ei tähenda, et ühtegi suvist rõivast ei ole võimalik kanda, ilma endast veidi totakat muljet jätmata. Tegelikult tuleb lihtsalt osata rõivaid kombineerida ja nii on nii mõnestki suvisest lemmikust võimalik veel natukene rõõmu tunda.