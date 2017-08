VASTUS

Tundub, et nii mõnigi ei ole siiski veel kuulnud riietumise üht kuldreeglit, mis ütleb, et vähem on rohkem!

Paljud moespetsialistid räägivad isegi, et kõige õigem on alati enne kodust väljumist võtta endalt üks asi vähemaks, olgu siis tegemist mõne rõiva või aksessuaariga, sest siis on kindel, et riietuses ei ole ülepingutatud. Antud juhul olnuks asju, mida välja vahetada või ära jätta päris mitu.

Näiteks jääb täiesti arusaamatuks, miks on pähe kinnitatud kahtlase olemisega riideriba ja millist funktsiooni see täpselt täitma peaks. Tavaline juuksekumm või klamber oleks igal juhul oma tööd paremini teinud ja ka esteetiliselt ilusam vaadata olnud.