„Koostöö kooli direktori Kaja Laanmäega on märkimisväärselt raske. Direktor ei soovi teha tööd ei hoolekogu ega ka lapsevanematega, vaid soovib olulisi asju otsustada ainuisikuliselt ja eelistab otsuseid mitte põhjendada. Hoolekogu hinnangul on direktor mitu korda rikkunud õigusnorme, õiguse üldpõhimõtteid ja moraalinorme,“ seisab hoolekogu pöördumises kirjas.

„Saame kuu lõpus härra Kõlvartiga kokku ja arutame läbi, mis protsessid on linnavalitsuses juba käivitatud ja mis on selgemaks saanud, vaatame, kuhu me edasi liigume,“ seletas Männik.

Merivälja kooli direktor Kaja Laanmäe oli kirja sisust hämmingus ja kinnitas, et kõik probleemid on juba lahenduse leidnud. Laanmäe tõi probleemide algpõhjuseks vähese suhtlemise ja üksteisest mööda rääkimise.

Näiteks tõi hoolekogu Kõlvartile saadetud kirjas välja selle, et kooli eelarve koostamisel ignoreeris direktor nende tähelepanekuid ja kooli raha kasutamine ei ole nende hinnangul läbipaistev.

Laanmäe sõnul on järgmine eelarve hoolekoguga koos üle vaadatud ja kinnitatud.

''Olen nendega suve jooksul suhelnud ja kui me nüüd kohtuksime, siis ei oleks mingit probleemi,'' ütles Laanmäe.

Direktor andis tööd sugulastele?

Hoolekogu pöördumises mainiti ka seda, et Kaja Laanmäe müüs koolis oma poja ettevõtte jäätist, mida hoolekogu liikmed väga ebaeetiliseks pidasid. Hoolekogu nimetas teguviisi korruptiivseks ja lisas, et jäätisemüügi saaga kestis seni, kuni nad ähvardasid sellise tegevuse jätkumisel teha politseile korruptsioonikuriteo uurimiseks avaldus.

„See jäätiseasi on lõpetatud, kuna lapsevanemad olid sellele vastu. Lõpetasime selle teema juba mai alguses, ma ei tea, miks nad sellest pöördumises kirjutasid,“ tõdes Laanmäe.

Hoolekogul oli probleeme ka direktori abikaasaga, kes koolis tööõpetuse tunde andis. Hoolekogu sõnul on lapsevanemad korduvalt kurtnud, et õpetaja jätab õpilased järelevalveta klassi, kus on ka teravad tööriistad. Samuti lisati Kõlvartile saadetud kirjas, et tervele Merivälja kogukonnale on teada direktori abikaasa alkoholilembus.

Laanmäe sõnul tema abikaasa enam tunde ei anna ja hetkel otsitakse uut õpetajat. Seniks on tunnid käsitöö- ja kokandusõpetajate vahel ära jagatud.

„Me tegeleme sellega, aga ega keegi ei ole mulle öelnud, et ta (direktori abikaasa – toim) oleks purjus peaga tundi läinud,“ rääkis Laanmäe veidi nukral häälel.

Järgmise probleemina kirjutas hoolekogu Kõlvartile sellest, et lapsed ei saa kooliaasta viimastel päevadel ega spordipäevadel süüa. Nende sõnul on selgusetu, mille jaoks haridusameti eraldatud toitlustusraha kasutatakse, kui lapsed on samal ajal söömata.

Laanmäe lükkas ümber väite, nagu jääks õpilased osadel päevadel nälga.

„Kõik saavad süüa ja soovi korral isegi mitu portsu,“ ütles ta nördinult ja lisas, et pigem jääb toitu üle.

„Mitte ainult mina, vaid ka teised Tallinna direktorid on ühel meelel, et kui ma maksan toitlustajale rohkema eest kui vaja, siis liigne toit läheb kas kokkadele tasuta koju või lihtsalt solgiks. Haridusamet andis loa selleks, et ma saan seda toitlustusraha mujal kasutada, osta kooli näiteks paberit või panna see lisaraha erinevate lasteürituste alla,“ seletas ta.

Miks käsipallurid soodustust ei saa?

Laanmäe seletas lahti ka hoolekogu väite läbipaistmatust tegevusest spordiringide eelistamisel ja lepingute hinnastamisel. Hoolekogu pööras eraldi tähelepanu käsipalliklubile HC Tallinn, kellel oli lepingu hinda järsult muudetud. Laanmäe sõnul ei ole tema ühtegi spordiklubi teisele eelistanud. Direktoril on võimalus teha soovi korral spordiklubidele soodustust, kuid Laanmäe sõnul ei ole see kohustus ja tema ei teinud sellel juhul mitte ühelegi klubile soodustust. Selle kaudu teenitud rahast sai kool uue loodusklassi.

„Üks tagamaa võib olla see, et hoolekogu esimehe laps käib siin käsipalli trennis ja treener tõstis hirmsa kella külge selle, et miks ma ei tee soodustust. See oli minu jaoks arusaamatu ja nagu külm dušš. Mõtlesin, milles ma nüüd süüdi olen, hommikust õhtuni püüame ja teeme siin kõik ja siis valatakse poriga üle,“ ütles Laanmäe.

Laanmäe sõnul sujuks hoolekogu ja kooli vahel töö paremini, kui kommunikatsioon parem oleks.