Kes arvab, et soodushindadega moeostude tegemiseks tuleb nüüd oodata jõuludeni, siis eksib rängalt. Tegelikult on nii mõnelgi moepoel allahindlusnurk aasta läbi!

Septembrikuu lähenedes hakkavad poodide akendelt allahindlussildid järjest kaduma ning ametlik allahindlusperiood on selleks korraks läbi. See aga ei tähenda sugugi seda, et nüüd tulebki moekate riiete ja aksessuaaride ostmiseks rahakotirauad korralikult lahti teha.

Tegelikult on nii mõnelgi poel olemas ka aastaringne allahindlus, millest väga palju ei räägita. Tõsi, nii-öelda päris poodides enamasti allahindlusnurki ei leia, vaid aeg-ajalt tehakse klientidele välkallahindlusi.

Küll aga on aasta läbi võimalik soodushindadega moekaupa osta paljudest veebipoodidest. Seejuures ei tasu sugugi arvata, et valikus on ainult suvekleidid, mis on nii jõledad, et keegi neid ei taha, vaid tegelikult on võimalik osta sügisel ja talvel kandmiskõlblikke rõivaid ja aksessuaare. Millistel poodidel siis sellised allahindlusparadiisid on?