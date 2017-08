Kõige paremini tunnevad astronoomid meie tähte Päikest ja siiani oli Päike ka enim fotografeeritud täht.

Nüüd on Euroopa lõunaobservatooriumi teadlased kokku pannud punase ülihiiu Antarese (pildil) detailse foto. See põhineb Tšiilis 2600 meetri kõrgusel Paranali mäel paikneva Väga Suure Teleskoobi fotodelt.

Skorpioni tähtkujus asuva Antarese ja Maa vaheline kaugus on ligi 600 valgusaastat. Punane superhiid on üks Linnutee galaktika eredamaid tähti. See on oma elu lõpufaasis.

Lõunaobservatooriumis tehtud vaatlused kinnitavad, et ka Antarese välisosas toimub gaasivoolude liikumine nagu Päikeselgi.