„Kui on puhkus, siis pole mõtteis töömuresid ega muud sellist, mille üle argipäevaõhtutel ikka pead murrad. Siis keskendud rohkem isiklikule elule ja märkad rohkem seda, millega sa kaaslase juures rahul ei ole. Sellest võib end nõnda üles kütta, et tekivadki lahkhelid,“ teab omast käest Merle, kellel on seljataga kümme aastat abielu.

Soomes korraldatud uuringu järgi läheb kõige rohkem paare lahku pärast ühiselt veedetud suvepuhkust. Teine kriitiline aeg, kui lahutuspabereid iseäranis agaralt sisse antakse, on aastalõpupühade paiku. Merlegi (36) on täheldanud, et nii paari- kui ka peresuhetes kipuvad nääklused ja erimeelsused tekkima ikka siis, kui asjaosalistel on parasjagu aega liiga vabalt käes. Õnneks pole need tülid abielupaari lahutuseni viinud. „Aga mõnel korral pole sellest ka palju puudu jäänud,“ muigab naine mõrult.