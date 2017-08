Ühendriikide pommitajad, ülehelikiurusega B-1d (pildil) ja B-52 Stratofortress maandusid Inglismaal, et alustada treeninglende Slovakkia ja Poola kohal.

Pommitajad toodi kohale Tšehhis toimuvate NATO suurõppuste Ample Strike 2017 eel. Need kestavad 9. septembrini ja on, kuigi NATO seda otsesõnu ei tunnista, mõeldud heidutusena Venemaa ja Valgevene septembris algavate õppuste Zapad eel. USA Euroopa vägede juhatuse teadanne ütleb lihtsalt: „Õppustel on peamine tähelepanu suunatud koostöö tihendamisele ja arendamisele liikmes- ja partenrriikide vahel.“ B-52 pommitajaid on USA lähetanud sel aastal paljudele regionaalsetele õppustele, märgib CNN. Need on lennanud ka Läänemere kohal ja patrullivad Arktikas.