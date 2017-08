Printsess Diana omaaegne erasekretär Michael Gibbins usub, et Dodi al-Fayed, kes koos Dianaga 20 aastat tagasi autoõnnetusel hukkus, oli kuningliku kaunitari jaoks vaid suveromanss.

ÜKSNES SUVEROMANSS? Diana veetis suurema osa viimasest elukuust Dodi al-Fayedi jahtlaeval, kuid tema endise erasekretäri väitel polnud tal miljardäripojaga tõsiseid plaane. (Vida Press)

Gibbins on veendunud, et Harrodsi kaubamaja omaniku Mohammed al-Fayedi poeg Dodi ja prints Charlesi eksabikaasa Diana poleks kauaks kokku jäänud. “Ausalt öeldes arvan, et Diana veetis lihtsalt kellegi teise kulul imeilusat suve,” ütles printsessi endine erasekretär Briti lehele The Sun. “Suve lõppedes oleks kõik lagunenud.”